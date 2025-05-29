Düzce Valisi Emniyet Kemeri Farkındalığını Artırmak İçin Takla Attı

DÜZCE (İHA) – Bir kural, bir ömür boyu sürecek bir fark oluşturur mottosu ile Düzce'de Mobil trafik eğitim tırında direksiyon başına geçen Düzce Valisi Selçuk Aslan, takla atan otomobile bindi. Aslan araçtan indikten sonra emniyet kemerinin önemine dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen trafik bilincini arttırma projesi çerçevesinde Düzce'ye mobil trafik eğitim tırı geldi. Emniyet kemeri simülasyon sistemi ile takla atan aracın içine Vali Selçuk Aslan'da binerek kaza anını deneyimledi. Araçtan inmesinin ardından açıklamalarda bulunan Aslan, "Bugüne kadar büyük çaplı bir kaza yapmamış bir sürücü olarak ilk kez bir aracın içerisinde tam 360 derece bir tur attık. Araç yan yattığında veya tam döndüğünde insanın araç içerisinde ne kadar aciz olduğunu bir kez yaşayarak idrak etmiş olduk. Hakikaten emniyet kemeri olmasa ya araç kabini içerisinde tamamen birden fazla takla atacağız yada belki Allah korusun gerçek bir kazada aracın içerisinde dışarı çıkacağız ki o fırlamanın etkisi ile sonucunun ne olacağını Allah bilir. Bu noktada emniyet kemeri hayat kurtarır derler. Bir kural bir ömür boyu sürecek farkındalık oluşturur. Lütfen emniyet kemerine dikkat edelim. Sürüşlerimizde refleks halinde gelsin. Koltuğa oturduğumuz an kontağı çevirmeden emniyet kemerimizi takalım. Herkese iyi yolculuklar diliyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE