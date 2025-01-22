Düzce Valisi Aslan'dan Emniyet Teşkilatına Destek Mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, emniyet teşkilatıyla yaptığı toplantıda, "Düzce halkının sokakta huzur içerisinde gezebilmesi noktasında devlet olarak biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Selçuk Aslan, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasında düzenlenen toplantıda İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'den 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile 2025 yılında planlanan faaliyetler hakkında brifing aldı.

Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada polis teşkilatını başarısından dolayı kutlayarak, "Devlet olmanın ilk kuralı kamu düzenini tesis etmek, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak. Türkiye genelinde de bakanlığımızın yaklaşımı çerçevesinde suç olaylarında ciddi bir azalma gözlemleniyor. İlimiz Düzce bu konuda lokomotif olan illerden bir tanesi. Bu konuda başarı sizlerin arkadaşlar. Kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Alınan tedbirlerin hayata geçmesi, sizin irade ve kararlılığınızda. Yapacak çok işimiz var. Daha iyiyi hep beraber başarabiliriz. Ortaya çıkan tablo bir nevi karnemiz burada güçlü bir başarı var. Sizleri yürekten kutluyorum. Aynı kararlılıkla, aynı imanla, devletimize sadakatle görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Düzce halkının sokakta huzur içerisinde gezebilmesi noktasında devlet olarak biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE