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Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde Başarılı Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde Başarılı Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, yangın durumunda acil eylem planını test etmek amacıyla başarılı bir tatbikat düzenledi. Olay yönetim ekibi, sağlık hizmetlerinin hızlı koordinesi ile yangına müdahalede bulundu.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Birimi tarafından Hastane Acil Eylem Planı (HAP) kapsamında yangın tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatta senaryo gereği B Blok Çocuk Diyabet Merkezi'nde yangın meydana geldi. Çıkan yangına yönelik Başhekim Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı başkanlığındaki hastane olay yönetimi ekibi Hastane Acil Eylem Planını uygulamaya koydu. Tatbikatta olay yönetim ekibi acil sağlık hizmetlerinin etkili ve hızlı bir şekilde koordine ederek gerekli güvenlik önlemleri altında yangına müdahale edilmesini sağladı. Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye ekipleri ve AFAD yetkililerinin de destek verdiği başarılı tatbikat ile yangın durumunda karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi, tahliye sürecinin provasının yapılması, tahliyenin güvenli bir şekilde yapılmasının sağlanması, gerçek bir yangın anında yapılacakların doğru bir şekilde uygulanabilmesi ve yangınlara karşı hazır olunması hedeflendi.

Tatbikat sonunda Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olay yönetim ekibini ve tatbikata katılanları gösterdikleri başarılı performansları için tebrik eden Başhekim Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, tatbikatta desteklerini esirgemeyen tüm kurumlara teşekkürlerini sundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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