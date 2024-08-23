Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü: Fındık atıkları ve anız yakmak yasa dışıdır

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü fındık atıkları ve anız yakmanın orman yangınlarına davetiye çıkardığını belirterek "Fındık atıkları ve anız yakmak yasa dışıdır" ifadelerinde bulundu.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü son dönemde çıkan orman yangınlarına karşı sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. "Fındık atıkları ve anız yakmak orman yangınlarına davetiye çıkartmaktır" denilen uyarıda "Tarım alanlarında fındık atıklarını ve anız yakmanın, hem çevreye hem de tarımsal üretime ciddi zararlar verdiğini unutmayınız. Fındık atıkları ve anız yakmak toprağın verimliliğini azaltmakta, biyolojik çeşitliliği yok etmekte ve en önemlisi orman yangınlarına neden olmaktadır. Özellikle yaz aylarında sıcak hava koşulları ve rüzgar, küçük bir kıvılcımın büyük bir orman yangınına dönüşmesine yol açabilir. Fındık atıkları ve anız yakmak yasa dışıdır. Fındık atıkları ve anız yakmanın cezai yaptırımları bulunmaktadır. Bu tür uygulamalardan kaçınarak hem doğamızı hem de geleceğimizi koruyalım. Unutmayın her birimiz alacağım basit bir önlemlerle büyük felaketlerin önüne geçebiliriz. Topraklarımızı ve ormanlarımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğundadır. Orman yangınlarını önlemede bize destek olun fındık atıkları ve anız yakmayın" denildi. - DÜZCE