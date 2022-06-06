Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok - Haberler

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Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce'de uyuşturucuya göz açtırmıyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs yapılan operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada satışa hazır 23 parça halinde toplam 21 gram afyon sakızı maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 650 lira para ele geçirildi. Şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, soruşturma çerçevesinde şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 kişiye de adli işlem yapıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Düzce 3. Sayfa Haberler

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