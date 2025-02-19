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Düzce'nin Tarımsal İhracatı 2024'te Sorunsuz Gerçekleşti

Düzce'nin Tarımsal İhracatı 2024'te Sorunsuz Gerçekleşti
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Düzce'den 2024 yılında toplam 20 bin 240 ton fındık, 13 bin 578 ton orman ürünü ve bin 396 ton diğer bitkisel ürün olmak üzere önemli miktarda tarımsal ürün ihraç edildi. İhracat sürecinde titiz denetimlerle geri iade vakası yaşanmadı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'den 2024 yılında 20 bin 240 ton fındık, 13 bin 578 ton orman ürünü ve bin 396 ton diğer bitkisel ürün olmak üzere binlerce tonluk tarımsal ürün sorunsuz şekilde ihraç edildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi'nden alınan veriler, ihracatçı firmaların ürünlerinde titiz denetimlerin ardından hiçbir geri iade vakasının yaşanmadığını ortaya koydu. 2024 yılı boyunca ihracatçı firmaların yurt dışına göndermek üzere hazırladığı ürünleri ve ambalaj malzemelerini, alıcı ülkelerin bitki karantina şartlarına uygunluk açısından titizlikle kontrol gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda, uygunluk tespit edilen ürünler için Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenerek, karantina nedeniyle ürünlerin geri dönmesi engellendi. Bu kapsamlı çalışmanın sonucunda; 20 bin 240 ton fındık, 13 bin 578 ton orman ürünü ve bin 396 ton diğer bitkisel ürün olmak üzere binlerce tonluk tarımsal ürün, sorunsuz şekilde ihraç edildi.

Ayrıca, ihracatçı firmaların da düzenli ve titiz çalışma disiplinine gösterdiği özen, denetim sürecine paralel şekilde sürdürüldü. Firmalar, uluslararası kalite standartlarına uygun üretim ve paketleme süreçlerini titizlikle uygulayarak, ihracat öncesi ürünlerini kendi iç denetim sistemleriyle de kontrol etti. Bu sayede, Düzce'nin ihracat başarısına katkı sağlayan çift yönlü kalite kontrol sistemi, alıcı ülkelerde geri iade vakası yaşanmasının önüne geçildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gelecek yıllarda da benzer titizlikle devam edeceklerini belirterek hem devlet kurumlarının hem de ihracatçı firmaların disiplinli çalışmalarının, Düzce'de yetiştirilen ürünlerin dünya pazarındaki rekabet gücünü artırdığını vurguladı. Bu başarılı model, ulusal üretimin desteklenmesi ve ihracat kalitesinin yükseltilmesi açısından örnek teşkil ediyor. Hem devlet kurumları hem de özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilen bu denetim ve kalite kontrol uygulamaları, Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatında sürdürülebilir başarıya ulaşmasında önemli rol oynayacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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