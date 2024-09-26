Düzce Jandarmasına 18 Yeni Araç Tahsis Edildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından hafta sonu Emniyet ve Jandarma teşkilatına tahsis edilen araçların 18 tanesi Düzce Jandarmasına verildi. Araçlar Düzcelilere tanıtılarak hizmete girdi.

Jandarma ve Emniyet teşkilatlarını güçlendirmek için Cumhurbaşkanlığı tarafından hafta sonu binlerce araç için teslim töreni düzenlendi. Anadolu'nun dört bir yanına gönderilen araçlardan Düzce İl Jandarma Komutanlığına da 18 araç gönderildi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı bünyesine dahil edilen araçların Düzcelilere tanıtılması amacıyla Anıtpark meydanında program düzenlendi. Programa başta Düzce Valisi Selçuk Aslan olmak üzere il protokolü katıldı.

Programda konuşan Vali Selçuk Aslan araçların Düzce'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanımızın katılımı ile Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımıza alınan araçların tanıtımı yapıldı. Bu araçların 18 tanesi de Düzce Jandarmamıza verildi. Bu araçların 14 tanesi SUV grubundan, 2 tanesi motosiklet ve 2 tanesi ise biri mobil karakol olmak üzere minibüs olarak geldi" dedi.

Otoyolda hizmet verecekler

Düzce'ye gelen araçların 15'inin Anadolu Otoyolu'nda hizmet vereceğini söyleyen Vali Aslan, "Türkiye'de yeni bir model olarak yakında hizmete girecek olan otoyol jandarması olarak kullanacağımız nitelikteki araçlar. Türkiye'de hazırlık çalışması bittikten sonra otoyollarımızda trafik ve asayiş işlemleri jandarma genel komutanlığımız tarafından icra edilecektir. Anadolu Otoyolu'nun 55 kilometrelik kısmı çift şerit olarak 110 kilometrelik kısmı otoyol jandarması araçları tarafından kontrol edilecek. Araç planlaması ile birlikte personel planlaması da yapıldı. 1 subayımız otoyol jandarma komutanlığını yürütecek. 41 astsubay, 16 uzman jandarma ve 35 uzman erbaşımız otoyol jandarma hizmetlerinde görevlendirildi. Jandarmanın trafik sorumluluğu olan 2 bin 925 kilometre yol ağında 2'si motosiklet olmak üzere 19 trafik jandarması timimiz ile vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet vermeye çalışılacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından araçlar kortej yaptı. - DÜZCE