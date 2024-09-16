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Düzce Jandarması 67 Olayın Yüzde 99'unu Aydınlattı

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Düzce İl Jandarma Komutanlığı, bir haftalık süre zarfında gerçekleştirdiği çalışmalarla 67 olayın yüzde 99'unu çözüme ulaştırarak önemli bir başarı elde etti. Jandarma, çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalayıp, uyuşturucu madde ele geçirdi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde bir haftalık süreç içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaları kamuoyuna duyururken, meydana gelen 67 olayın yüzde 99'unu çözüme ulaştırdı.

Düzce'de jandarma sorumluluk sahasında ekiplerin haftalık çalışması kamuoyuna duyuruldu. Bu çerçevede kişilere, mal varlığına, topluma, millete ve devlete karşı işlenen 67 olayın yüzde 99'u aydınlatıldı. Ayrıca 8 kasten yaralama olayının tamamı aydınlatılırken, asayiş olayları, icra edilen şok yol kontrolleri ve huzur güven uygulamalarında 1 adet tabanca, 2 av tüfeği ve 9 mühimmat yakalanarak 4 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Ayrıca jandarmanın dedektifleri olarak adlandırılan JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriyelerde ve planlı faaliyetlerde çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Suçları çerçevesinde 25 şahıs hakkında işlem yapılırken, 645 gram Kubar Esrar, 25 kök yasadışı kenevir bitkisi, 27 gram Skunk, 17 gram Bonzai, 3 gram Psikoaktif Mantarlar, 1 gram Metamfetamin ve 1 gram Ketamin ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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