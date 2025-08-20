Düzce Jandarma Trafik Ekipleri Kooperatif Ziyareti Gerçekleştirdi

Düzce (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Şubesi ekipleri Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret ederek, bilgiler verdiler.

Düzce İl Jandarma Trafik Şube Komutanlığından Jandarma Teğmen İlker Yetiştiren, J. Astsb. Kd. Bçvş. Tansu Özdemir ve Uzm. J. Mustafa Yalçınkaya, Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret ederek trafik kuralları ile Karayollarında uyulması gereken genel konular hakkında bilgiler verdiler.

Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Yılmaz, toplantının verimli geçtiğine dikkat çekerek "İl jandarma komutanımızın ilgisi ile trafik ekipleri kooperatifimizi ziyaret ederek arkadaşlarımızın katılımıyla bilgi alışverişi ve değerlendirmelerin olduğu güzel bir toplantı gerçekleşti. İl alay komutanımıza ilgisi ve desteği için teşekkür eder katılan arkadaşlarımızı bilgilendirmeleri ve sohbetleri için teşekkür ederiz" dedi. - DÜZCE