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Düzce Jandarma'dan Yolcu Taşımacılığına Sivil Denetim

Düzce Jandarma'dan Yolcu Taşımacılığına Sivil Denetim
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı, yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik yaptığı sivil denetimde, emniyet kemeri kullanımı ve şoför kurallarını kontrol etti. Jandarma, yolculara güvenli seyahat için dikkatli olmalarını hatırlattı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak maksadıyla yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik sivil denetim gerçekleştirdi.

Düzce'de jandarma trafik ekipleri sivil denetim gerçekleştirdi. Düzce'den Muğla'ya giden yolcu otobüsüne sivil kıyafetler ile binen Jandarma personeli, otobüs içerisinde denetim gerçekleştirdi. Araç daha sonra kontrol noktasında durdurularak otobüs içerisinde denetim yapılırken, araçta kendisini tanıtan askeri personel, "Şoförün ve firmanın haberi olmadan sizlerle beraber seyahat ettim. Görevim şoförün kural ihlali yapıp yapmadığıydı. Ayrıca şoför ve yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını denetlemesini yaptım. Ülkemizde otobüslerin karışmış olduğu ölümlü veya yaralanmaları trafik kazalarının büyük bir bölümü yolcuların araç içerisinde emniyet kemeri kullanmamaları sonucu araçta savrulma yada savrulan aracın altında kalarak ölüm yada yaralanma gerçekleşiyor. Bu hususlarda şoförün herhangi bir kural ihlali yapmadığını tespit ettim. Kendisine sizler adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki seyahatleriniz de sizlerde herhangi bir kural ihlalinde 112 ihbar hattını arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Bu sayede kendi seyahat güvenliğinizi alabilirsiniz. Ayrıca emniyet kemeri sizi hayata bağlar" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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