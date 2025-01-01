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Düzce İtfaiye Ekipleri Yeni Yıla Görev Başında Girdi

Düzce İtfaiye Ekipleri Yeni Yıla Görev Başında Girdi
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Düzce'de itfaiye ekipleri, yeni yılı ailelerinden uzakta görev başında kutladı ve yılın ilk yangınına hemen müdahale etti.

Düzce'de itfaiye ekipleri yeni yıla görev başında girdi. Birbirleri ile yeni yılı kutlayan ekipler, yılın ilk yangınına da apar topar çıktı.

Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı coşkulu bir şekilde kutlanırken, Düzce'de itfaiye ekipleri yeni yıla görevi başında girdi. Ailelerinden uzakta yeni yılan giren ekipler kendi aralarında yeni yılı kutladı. Görevlerinin başlarında olduğunu belirten İtfaiye Çavuşu Hasan Can Özdenli, "Bizler hem Düzce itfaiye ekibi olarak hem de tüm Türkiye teşkilatı olarak görevimizin başındayız. Yeni yılda, bayramda 7 gün 24 saat bu hizmeti devam ettiriyoruz. Bu çalışma şartları bizim için çok normal hale geldi. Ailemizden uzağız sevdiklerimizin yanında değiliz fakat bizde görevimizin başındayız. İnşallah 2025'i bu geçirdiğimiz yıllara daha kaza, bela, yangından uzak daha iyi bir yıl geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ailemizden uzakta yeni yıla girdik"

İtfaiye şoförü Halil Eren, "Yeni yılda vatandaşlarımızın malına ve canına zarar gelmemesi için görevimizin başındayız. Ailemizden uzakta yeni yıla girdik. Ama biz bu işe gönül verdik. Mecbur şu anda buradayız. Yapacak bir şey yok yani" şeklinde konuştu.

Ekipler yeni yılı kendi aralarında kutlamalarının ardından Düzce'de baraka yangını ihbarı oluştu. Ekipler apar topar hazırlanarak yangına gidip görevlerini yerine getirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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