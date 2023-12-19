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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahsı Yakaladı

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan uygulama sonucunda araması bulunan bir şahsı yakaladı. Çay Mahallesinde gerçekleştirilen uygulamada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.A. gözaltına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada araması bulunan şahsı yakaladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il merkezi ve mahallelerinde yapılan uygulama çeşitli suçlardan araması olan şahıslara göz açtırmıyor. Çay Mahallesinde yapılan uygulamada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.A. yakalandı. Yakalanan şüpheli adli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Düzce Çay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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