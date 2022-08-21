Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce haberleri: Düzce Üniversitesi'nde güvenlik tedbirleri arttırılıyor

Düzce haberleri: Düzce Üniversitesi'nde güvenlik tedbirleri arttırılıyor

3. Sayfa Haberleri

Gelen Düzce haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında yapılan toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde Düzce Üniversitesi'nde güvenlik tedbirlerinin artırılması görüşüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında yapılan toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde Düzce Üniversitesi'nde güvenlik tedbirlerinin artırılması görüşüldü.

Düzce Üniversitesi'nin 2022-2023 akademik dönemi 3 Ekim'de başlayacak. Yüzde 100 doluluk ile açılacak olan Düzce Üniversitesi'nde 33 bin öğrenci eğitim görecek. Öğrencilerin güvenliği için yapılacak çalışmalar dolayısıyla Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Düzce üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Başsavcı Yasin Emre, vali yardımcıları ve ilgili kurumların temsilcileri sağladı. Toplantıda, üniversite öğrencilerinin huzur ve güvenliğinin arttırılması planlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce Üniversitesi Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title