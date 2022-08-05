Düzce haberleri: Düzce'den 2 düzensiz göçmen yakalandı Düzce haberler: DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı. DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyünde iki yabancı göçmeni tespit etti. Geçerli belgelerinin bulunmadığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı. Aynı zamanda, göçmenlerin yanında çalıştığı C.N. isimli şahsa da işlem yapıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Düzce 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Düzce haberleri: Düzce'den 2 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.