Düzce haberleri: Düzce'den 2 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Düzce haberleri: Düzce'den 2 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce haberleri: Düzce'den 2 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce haberler: DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyünde iki yabancı göçmeni tespit etti. Geçerli belgelerinin bulunmadığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı. Aynı zamanda, göçmenlerin yanında çalıştığı C.N. isimli şahsa da işlem yapıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Düzce 3. Sayfa Haberler

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