Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce haberleri | Düzce'de doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi

3. Sayfa Haberleri

Düzce haberleri | Düzce'de doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi

Düzce bölgesinden gelen habere göre Düzce'de yol yapım çalışması esnasında doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.

Düzce'de yol yapım çalışması esnasında doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.

Olay, Sancaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışması sırasında meydana gelen çökmeye ekipler müdahale ettiği sırada, doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title