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Düzce haberi... Aranan FETÖ üyesi Düzce'de yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Düzce haberi... Aranan FETÖ üyesi Düzce'de yakalandı

Düzce haberleri: 15 Temmuz hain darbe girişiminde İstanbul'da aktif görev alan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ silahlı terör örgütü üyesi Düzce'de yakalandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde İstanbul'da aktif görev alan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ silahlı terör örgütü üyesi Düzce'de yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama emri ile anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminde İstanbul'da aktif olarak rol alan C.K. isimli şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen C.K. burada tamamlanan işlemlerin ardından Çilimli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce 3. Sayfa Haberler

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