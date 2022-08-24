Düzce haber: Tatil için geldiği Akçakoca'da boğulma tehlikesi geçirdi 3. Sayfa Haberleri Düzce haberlerine göre Düzce'ye gelen 43 yaşındaki tatilci, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Düzce'ye gelen 43 yaşındaki tatilci, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından sahile çekilen şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Düzce'nin Akçakoca ilçesine Ankara'dan tatil için gelen Hidayet Ö., serinlemek için Karaburun sahilinde denize girdi. Ancak rip akıntısına kapılan Hidayet Ö.'nün boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden vatandaşlar, durumu can kurtarana haber verdi. Cankurtaranlar tarafından sahile çekilen Hidayet Ö. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer ise Karadeniz'de çok sık görülen rip akıntıya vatandaşların uyararak akıntının bulunduğu bölgelerde denize girilmemesi gerektiğine dikkat çektiler. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Akçakoca Ankara Düzce 3. Sayfa Haberler

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