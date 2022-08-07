Düzce haber | Düzce'de 51 şüpheli yakalandı Düzce haber... Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehrin çeşitli noktalarında yaptıkları yol emniyeti uygulamalarında uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcısı 51 kişiyi yakaladı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehrin çeşitli noktalarında yaptıkları yol emniyeti uygulamalarında uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcısı 51 kişiyi yakaladı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde kullanıcı ve satıcılarına karşı mücadelesi devam ediyor. Bu çerçevede, şehrin çeşitli noktalarında yol emniyeti uygulaması yapan ekipler, 20 araç içerisinde bulunan 52 şahsı üzerinde 57 gram metamfetamin, kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 326 kök kenevir bitkisi, 4 uyuşturucu hap, 14 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Şüpheli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kenevir Düzce 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Düzce haber | Düzce'de 51 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.