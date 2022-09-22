Düzce haber: Düzce'de 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Düzce haberine göre Düzce'de polis ekipleri tarafından takip edilen bir şahsın evinde yapılan aramada 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Düzce'de polis ekipleri tarafından takip edilen bir şahsın evinde yapılan aramada 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyciler Mahallesi'nde M.B isimli şahsın kenevir yetiştirdiği istihbaratına ulaştı. Şahsın evinde yapılan aramada 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. M.B. isimli şahıs gözaltına alındı. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kenevir Düzce 3. Sayfa Haberler

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