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Düzce haber: Düzce'de 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Düzce haber: Düzce'de 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Düzce haberine göre Düzce'de polis ekipleri tarafından takip edilen bir şahsın evinde yapılan aramada 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Düzce'de polis ekipleri tarafından takip edilen bir şahsın evinde yapılan aramada 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyciler Mahallesi'nde M.B isimli şahsın kenevir yetiştirdiği istihbaratına ulaştı. Şahsın evinde yapılan aramada 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. M.B. isimli şahıs gözaltına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kenevir Düzce 3. Sayfa Haberler

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