Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden Av Tüfeği İhalesi

DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arazide ve avlaklarda yapılan denetim ve kontrollerde av kabahatini oluşturan ve mülkiyeti kamuya geçirilen 5 adet yarı otomatik av tüfeği ihale ile satılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü'nün Kara Avcılığı Kanunu gereğince arazide ve avlaklarda yapılan denetim ve kontrollerde av kabahatini oluşturan ve mülkiyeti kamuya geçirilen 5 adet yarı otomatik av tüfeği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi göre 3 Eylül 2024 Salı günü pazarlık yöntemi ile ihalesi yapılarak satışa çıkarılacak. Av tüfekleri, ihaleden önce 8 Ağustos 2024 Perşembe günü 10.00-16.00 saatleri arasında Şube Müdürlüğü bahçesinde sergi şeklinde teşhir edileceği duyuruldu. - DÜZCE