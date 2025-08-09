Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Düzce Kavran Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 3 aracın karıştığı kazada yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Düzce Kavran Kavşağı köprülü kavşak mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, B.U idaresindeki 34 CON 732 plakalı Kia marka cip, ışıklı kavşağa gelirken yavaşladı. Bu sırada K.İ.U. idaresindeki 81 AEP 514 plakalı araç cipe, D.Z. idaresindeki 81 ER 156 plakalı Opel marka araç ise önündeki 81 AEP 514 plakalı araca çarptı. Kazada sürücü K.İ.U. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

