Düzce'de zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi - Haberler

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Düzce'de zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasar ile atlatıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasar ile atlatıldı.

Kaza, Küçüksu Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küçüksu yönünden Düzce istikametine seyir eden 81 AT 624 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi üzerinden Valilik istikametine seyir eden 38 KU 970 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 38 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 JN 4573, 14 DF 389, 81 BV 061 ve 81 FF 831 plakalı otomobillere çarptı. Kaza sebebiyle bölgeye gelen polis ekipleri sürücülere kaza tutanağı konusunda yardımcı oldu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zincirleme Trafik Kazası, Otomobil, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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