Düzce'de zincirleme kaza: 1 yaralı

DÜZCE - Düzce'de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza sonrası 1 kişi yaralanırken, kazada park halinde ki 2 araçta zarar gördü.

Kaza Rasim Bedir Paşa bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre şehir merkezi istikametinden gelen 81 ADU 448 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, karşı istikametten gelen F.D. İdaresinde ki 66 ACL 841 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yol kenarında bulunan 2 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.