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Düzce'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücülere Cezai İşlem

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimlerde toplamda 692,50 TL ceza kesildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Düzce'de Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube müdürlüğü ekipleri kent merkezinde çeşitli noktalarda trafik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde, yüksek sesle çevreyi rahatsız eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Araçlardaki müzik cihazlarını kamu huzurunu bozacak şekilde kullananlar ve gürültü çıkaran araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde sürücülere 692,50 TL cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Müzik

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