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Düzce'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücülere Ceza Yağdı

Düzce'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücülere Ceza Yağdı
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Düzce'de üniversite bölgesinde yüksek sesle müzik dinleyen 27 sürücüye 68 bin 742 lira ceza kesildi. Emniyet, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Düzce'de yüksek sesle müzik dinleyerek gezen 27 araç sürücüsüne 68 bin 742 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle üniversite bölgesinde yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücülerine yönelik şok denetimler yapıldı. Yapılan denetimde çok sayıda araç durdurularak kontrol edilirken 27 sürücüye çeşitli maddelerden 68 bin 742 lira cezai işlem uygulandı.

Yüksek sesle müzik dinleyen, araçlarında uygunsuz ışık donanımı bulunan araçlara yönelik denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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