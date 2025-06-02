Düzce'de Yolda Karşıdan Karşıya Geçen İki Çocuk Yaralandı

Düzce'de Yolda Karşıdan Karşıya Geçen İki Çocuk Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de, yolu karşıdan karşıya geçerken otomobilin üzerine geldiğini gören iki çocuk hızlanarak kaldırıma atlamaya çalıştı. Bu sırada düştüler ve yaralandılar. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'de yolu karşıdan karşıya geçen 2 çocuk gelen otomobilin kendilerine çarpacağını düşünerek hızlanınca düşüp yaralandılar.

Kaza Azmimilli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye kalkan A.A. ve M.Y.Ö., isimli çocuklar geçitte ilerlerken üzerlerine otomobil geldiğini görünce kaldırıma atlamaya çalışırken, düşerek yaralandı. Yaralananlar için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'in ünlü teknik adamı Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı

Ünlü teknik adam itiraf etti: Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi

Bu karedeki iki isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.