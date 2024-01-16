Düzce'de yolcu otobüslerine denetim yapıldı

Düzce'de trafik ekiplerince yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri otoyol üzerinde şehirlerarası otobüslere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşın can, mal ve trafiğin huzuru için yapılan denetimlerde 28 otobüs denetlendi. Bu otobüslerin bazılarına 28 bin 585 lira ceza kesildi. Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde yolcu indirdiği tespit edilen bir otobüs şoförüne cezai işlem uygulanırken, ehliyetine el konuldu. - DÜZCE