Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Yol Kontrolünde Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Yılbaşı öncesinde Düzce il jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan yol kontrolünde, bir otobüste yapılan aramada 44 şişe kaçak/sahte alkol ile 22 gram esrar, 2 adet tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Düzce'de jandarma ekipleri yol kontrolünde kaçak alkol ele geçirdi.

Yılbaşı öncesinde Düzce il jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler denetimlerini hızlandırdı. Bu çerçevede Anadolu otoyolu üzerinde yapılan yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otobüste yapılan arama neticesinde; 44 şişe kaçak/sahte alkol ile 22 gram esrar, 2 adet tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Yılbaşı Düzce Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title