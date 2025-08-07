Düzce'de Yol Kenarında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Düzce'de Yol Kenarında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Düzce'de, yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 3 dönüm alan zarar gördü.

Düzce'de yol kenarında otluk alanda çıkan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, Gölyaka otoyol bağlantı noktasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple alevlerin çıktığı otluk arazideki yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürme çalışması başlattı. Rüzgarın etkisi ile hızla yayılan yangın, bölgede bulunan orman ürünleri sanayi bölgesine sıçramadan söndürüldü. Yangın sebebi ile 3 dönüm arazide maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
