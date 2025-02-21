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Düzce'de Yoğun Kar Yağışı Trafiği Felç Etti

Düzce'de Yoğun Kar Yağışı Trafiği Felç Etti
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Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle rampa çıkamayan araçlar trafiği sıkıştırdı, maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yetkililer kar lastiksiz yola çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Düzce'de etkili olan kar yağışı sebebiyle rampa çıkamayan araçlar trafiği sıkıştırınca maddi hasarlı kazalar da beraberinde geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Düzce kent genelinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar kalınlığı merkezde 20 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitmek isteyen araçlar rampa çıkamayınca trafik adeta sıkıştı. Polis ekipleri bölgede trafiğin açılması için çalışmalar yaparken, küreme ve tuzlama çalışmaları da sıklıkla yapıldı. Bazı araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı. Yolda kalan araçlar vatandaşların yardımı ile bulundukları yerlerden çıkarılırken, yetkililer kar lastiksiz yola çıkılmamasını istiyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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