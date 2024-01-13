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Düzce'de Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor

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Düzce'de yoğun kar yağışı devam ederken, karayolları ekipleri yolların kapanmaması için yoğun mücadelesini sürdürüyor.

Düzce'de yoğun kar yağışı devam ederken, karayolları ekipleri yolların kapanmaması için yoğun mücadelesini sürdürüyor.

Düzce'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerde şiddetli bir şekilde devam eden kar yağışı sebebi ile Düzce- Zonguldak D-655 karayolu karla kaplandı. Yolun trafiğe kapanmaması için Karayolları ekipleri yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler güzergah üzerinde sürekli küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolun açık kalmasını sağlıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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