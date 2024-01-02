Düzce'de Yılın Son Haftasında 2 Bin 820 Araç Sürücüsüne Ceza Yazıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de emniyet ekipleri tarafından yılın son haftasında gerçekleştirilen denetimde 2 bin 820 araç sürücüne 4 milyon 656 bin 101 TL ve 3 okul aracına bin 293 TL ceza yazıldı.

Düzce'de trafik kazalarının azaltılması için polis ekiplerinin şok denetimleri devam ediyor. Bu dahilde, 25-31 Aralık tarihlerinde yapılan denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan, sürücü belgesi kullandığı araca yetersiz gelen, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yapıldı. Uygulamalarda 12 bin 758 araç, 86 motosiklet, 78 okul servisi denetlendi. 7 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 100 araç trafikten men edildi.

2 bin 820 araç sürücüsüne toplamda 4 milyon 656 bin 101 lira, 3 okul servisine bin 296 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - DÜZCE