Düzce'de Yılın İlk Haftasında 2 Bin 378 Araç Sürücüsüne Ceza Yazıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de emniyet ekipleri tarafından yılın ilk haftasında gerçekleştirilen denetimde 2 bin 378 araç sürücüne 5 milyon 776 bin 341 TL ceza yazıldı.

Düzce'de trafik polis ekiplerinin şok denetimleri devam ediyor. Bu dahilde, 1-7 Ocak tarihlerinde yapılan denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan, sürücü belgesi kullandığı araca yetersiz gelen, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Uygulamalarda 56 okul servisi 9 bin 701 araç ve sürücü kontrol edildi. 2 bin 378 araç sürücüsüne toplamda 5 milyon 776 bin 341 lira idari para cezası uygulanmış, 32 araç trafikten men edildi. - DÜZCE