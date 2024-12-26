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Düzce'de Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu

Düzce'de Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu
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Düzce'de yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonlarda 191 şişe kaçak içki ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de yılbaşı öncesi iki evde yapılan operasyonlarda 191 şişe kaçak içki, bir ruhsatsız tabanca ve iki ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki farklı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, farklı marka ve miktarlarda 191 şişe yabancı menşeli kaçak içki, bir ruhsatsız tabanca ve iki ruhsatsız tüfek ele geçirildi.Olayla ilgili olarak M.K. (64) hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli M.K.'nın daha önce 3 farklı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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