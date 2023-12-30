Düzce'de Yeni Yıl Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri yeni yıl öncesi trafik denetimleri artırıldı.

Düzce'de yılbaşı trafik tedbirleri çerçevesinde denetimler sıklaştırıldı. Düzce Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik ekipleri tarafından il genelinde halkın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini temin etmek, meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla, şehir içi ve şehir dışı karayollarında araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği alanlar, güzergahlar ile yaya hareketliliğinin oluşabileceği noktalarda denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE