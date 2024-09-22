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Düzce'de Yasal Olmayan 1,5 Ton Balığa El Konuldu

Düzce'de Yasal Olmayan 1,5 Ton Balığa El Konuldu
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Düzce'de gerçekleştirilen denetimlerde, yasal boyutların altında avlanılan yaklaşık 1,5 ton balığa el konuldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir balıkçılık için yasal kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Sahil Güvenlik ile Akçakoca İlçe Tarım Müdürlü ekipleri tarafından yapılan denetimde yasal boyutta olmayan yaklaşık 1,5 ton balığa el konuldu.

Düzce Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen su ürünleri denetimleri dahilinde, avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı teknelerinde yasal boy limitlerinin altında avlanıldığı tespit edilen 100 koli istavrit ve 14 koli lüfer balığına el konuldu. El konulan yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki balıklar, değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin devamı ve deniz ekosisteminin korunması adına tüm paydaşlarımızın yasal kurallara uyması büyük önem arz etmektedir. Yasal avcılık boyutlarına ve diğer ilgili mevzuatlara riayet edilmesi, denizlerimizin geleceği için kritik bir rol oynamaktadır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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