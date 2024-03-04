Düzce'de yasadışı avcılık denetiminde 250 metre uzunluğunda ağ yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan yasadışı avcılık denetiminde gölet içerisine bırakılmış 250 metre uzunluğunda ağ yakalandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine Yayakbaşı köyü Bozbey Göleti'nde, İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube personeli tarafından yapılan yasadışı avcılık denetiminde gölet içerisine bırakılmış yaklaşık 250 metre uzunluğundaki uzatma ağı el konularak karaya çıkarıldı. El konulan ağ içerisinde canlı olarak bulunan 6 adet Kızılkanat Balığı ve 2 adet Turna Balığı kaynağa bırakılarak su ürünlerinde sürdürülebilir üretimin devamının sağlanması için şube personeli tarafından katkı verildi.

İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız bir şekilde devem edeceği bildirildi. - DÜZCE