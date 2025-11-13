Düzce'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzce'de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri tespit etti. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - DÜZCE