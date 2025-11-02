Haberler

Düzce'de Yarım Saat Arayla İki Kamyon Yangını

Düzce'de Yarım Saat Arayla İki Kamyon Yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde, yarım saat arayla iki kamyonun kupasında yangın çıktı. Her iki kamyon da kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de aynı noktada yarım saat arayla iki kamyon yandı. İki aracın kupası da kullanılamaz hale geldi.

Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, OSB içerisinde seyir halinde olan 81 ER 299 plakalı Desoto marka kamyonun kupasında aniden yangın çıktı. Alev topuna dönen araç için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyonun kupasındaki yangın söndürüldü. Bu olayın ardından yarım saat sonra aynı bölgede bu kez 81 FM 854 plakalı kamyonun kupa kısmında yangın çıktı. Bölgede beton çalışması yapan mikser sürücüleri, alevlerin bir anda yükseldiğini görünce aracın yanına gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi. Çevredeki vatandaşların da müdahalede bulunduğu yangın büyümeden söndürüldü. Her iki kamyon da kullanılamaz hale gelirken, yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti

Daha 16 yaşındaydı! Cadılar Bayramı eğlencesi kabusa döndü
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından çılgına döndü
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.