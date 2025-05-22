Düzce'de Yardım Bahanesiyle Hırsızlık Yapan Şahıslar Yakalandı

Düzce'de Yardım Bahanesiyle Hırsızlık Yapan Şahıslar Yakalandı
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Düzce'de yardım toplama bahanesiyle bir ev sahibinin parasını çalan iki şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Olayda 10 bin TL çalındı ve kaçan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de yardım toplama bahanesiyle eve giren ve ev sahibine zarar verip, 10 bin TL parasını alarak kaçan şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 8 Mayıs Perşembe günü saat 15.35 sıralarında ihbar yapıldı. İhbarda, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, kimliği belirsiz iki şüphelinin yardım toplama bahanesiyle bir vatandaşın evine girdikleri belirtildi. Şüphelilerin ev sahibini yere düşürüp, elinde bulunan 10 bin TL'yi zorla alarak plakası tespit edilemeyen bir araçla olay yerinden kaçtıkları bildirildi.

İhbarın ardından, şüphelilerin yakalanması için Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile jandarma dedektifleri (JASAT) görevlendirildi. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, şüpheli şahıslar Akçakoca'da yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandı.

Ele geçirilen para sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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