Düzce'de yapılan uygulamalarda 51 şahıs yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 28 bin 300 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 51 şahıs yakalandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ve Jandarma ekiplerince 1-7 Temmuz tarihleri arasında yapılan uygulamada 28 bin 300 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 51 kişi gözlem altına alınırken 23'ü adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 5 adet kuru sıkı, 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 kesici alet, 1 havalı tabanca, 156 kartuş ve 26 mermi ele geçirildi. - DÜZCE