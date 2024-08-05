Düzce'de yapılan uygulamalarda 26 bin 230 kişi sorgulandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda 26 bin 230 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 48 şahıs yakalandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ve Jandarma ekiplerince 29 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında yapılan uygulamada 26 bin 230 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 48 kişi gözlem altına alınırken 20'si adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 7 adet kuru sıkı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 kesici alet ve 222 mermi ele geçirildi. - DÜZCE