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Düzce'de yapılan uygulamalarda 18 şahıs yakalandı

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uygulamalarda son bir hafta içerisinde 18 bin 405 şahıs sorgulanırken, aranan 18 şahıs yakalandı. Polisler ayrıca silah ve mühimmat ele geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uygulamalarda son bir hafta içerisinde 18 bin 405 şahıs sorgulanırken, aranan 18 şahıs yakalandı.

Düzce'de huzur ve güvenin sağlanması için 24 saat görev yapan polis ekipleri yaptıkları şok uygulamalarla suçlulara geçit vermiyor. Ekipler son bir hafta içinde yaptığı denetimlerde 18 bin 405 şahıs sorgulanırken araması bulunan 18 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Polisler yaptıkları aralamalarda da 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 7 adet şarjör, 42 adet fişek ve 4 adet kartuş ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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