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Düzce'de yapılan uygulamalarda 10 şahıs tutuklandı

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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 23 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 10 şahıs tutuklandı. Denetimlerde ise 3 adet kuru sıkı, 8 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 5 kesici alet, 1 kartuş ve 338 mermi ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) –Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 23 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 10 şahıs tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ve Jandarma ekiplerince 26 Ağustos -1 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamada yaklaşık 23 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 23 kişi gözlem altına alınırken 10'a adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 3 adet kuru sıkı, 8 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 5 kesici alet, 1 kartuş ve 338 mermi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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