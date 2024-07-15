Düzce'de yapılan trafik uygulamasında binlerce araç kontrol edildi

14 Temmuz tarihleri arasında yapılan uygulamada 11 bin 843 araç, 850 motosiklet kontrol edildi. Kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 592 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Düzce'de Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince güvenli trafik için uygulamalar devam ediyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde 850 motosiklet, 11 bin 843 araç denetlendi. Denetimde alkollü olarak yakalanan 42 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 156 araç trafikten men edildi. 2 bin 562 araç sürücüsüne ise idari para cezası uygulandı. - DÜZCE