Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 26 araç trafikten men edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 13 bin 150 araç, 249 motosiklet denetlendi, 26 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 4 - 10 Mart 2024 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 13 bin 150 araç, 249 motosiklet, 161 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 693 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 13 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 26 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE