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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 173 araç trafikten men edildi

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Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 10 bin 400 araç, 625 motosiklet denetlenirken 173 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 10 bin 400 araç, 625 motosiklet denetlenirken 173 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 19- 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 10 bin 400 araç, 625 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 4 bin 373 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 26 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 173 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Jandarma 3-sayfa trafik Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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