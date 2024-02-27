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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 146 araç trafikten men edildi

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 146 araç trafikten men edildi ve 2 bin 586 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yaptıkları denetimde 146 araç trafikten men edilirken 2 bin 586 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerince Düzce'de son bir hafta boyunca yaptığı denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen üzerine denetim yaptı.

Yapılan denetimde 11 bin 746 araç kontrol edilirken kusuru bulunan 146 araç trafikten men edildi 2 bin 586 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerine de devam ediyor. Denetimde 94 okul servisi kontrol edilirken araçların kusursuz olması sevindirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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