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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 126 araç trafikten men edildi

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Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 10 bine yakın araç, 550 motosiklet denetlendi, 126 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 10 bine yakın araç, 550 motosiklet denetlendi, 126 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 22- 28 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 9 bin 971 araç, 550 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 108 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 41 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 126 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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