Düzce'de yapılan trafik denetiminde 38 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı trafik ekipleri yaptıkları denetimde 11 bin araç 653 motosiklet kontrol ederken 38 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı.

Düzce'de trafik kazalarını en aza indirilmesi için polis ve jandarma ekipleri sıkı denetim yapıyor. Jandarma ve Polis ekiplerince Düzce'de son Haziran ayının son haftasında yapılan denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen üzerine denetim yaptı.

Denetimde 11 bin araç 653 motosiklet denetlenirken kusurlu görülen 2 bin 297 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 141 araç trafikten men edildi. Yapılan uygulamalarda ise 38 araç sürücüsü alkollü olarak yakalandı. - DÜZCE